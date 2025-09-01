Campanha de imunização inicia neste mês com atuação nos distritos de Porto Velho

Publicada em 01/09/2025 às 16h24
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), participa da campanha “Vacinação Sem Fronteira”, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Governo de Rondônia e prefeituras de 13 municípios do estado.
A ação acontece a partir desta segunda-feira (1º) até o próximo dia 10 de setembro, com foco na atualização da caderneta de vacinação da população e no combate ao sarampo, especialmente em áreas de difícil acesso e com baixa cobertura vacinal.
No último domingo (31), as equipes da Semusa se reuniram e partiram de Porto Velho rumo aos distritos onde a vacinação será realizada: Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre, Abunã, Penha, União Bandeirante e Nova Mutum.
As localidades estão situadas em regiões estratégicas, na Ponta do Abunã, e demandam um planejamento logístico especial para que a vacinação alcance toda a população residente. É importante enfatizar que esses distritos e municípios fazem fronteira com a Bolívia, país que atualmente enfrenta um surto de sarampo. Isso reforça a urgência da ação, que aproveita a oportunidade também para a atualização do cartão de vacina com todas as doses do calendário vacinal.
Prefeitura está comprometida em garantir o acesso à saúde e à proteção contra o sarampo, destacou o Jaime Gazola
"Estamos mobilizando nossas equipes para levar a vacinação onde ela é mais necessária. Essa é uma ação integrada com o Governo Federal e o Governo do Estado, e a Prefeitura de Porto Velho está comprometida em garantir o acesso à saúde e à proteção contra o sarampo para todos", destacou o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola.
Além de Porto Velho, a campanha contempla mais oito municípios de fronteira — Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Pimenteiras D’Oeste e Cabixi — e quatro municípios com baixa cobertura vacinal: Alvorada do Oeste, Cacaulândia, Corumbiara e Santa Luzia.
A coordenadora de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, reforça que a iniciativa vai muito além do combate ao sarampo.
“Essa é uma oportunidade para revisar a caderneta de vacinação como um todo. Estamos com equipes preparadas para aplicar todas as vacinas do calendário nacional, garantindo que crianças, adolescentes e adultos estejam protegidos. A participação da população é fundamental”, afirmou.
A Prefeitura de Porto Velho reforça que a vacinação é gratuita, segura e essencial para prevenir doenças e salvar vidas. A orientação é que os moradores dos distritos fiquem atentos ao cronograma local de vacinação e compareçam com documento de identificação e a caderneta de vacinação.
