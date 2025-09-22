Campanha “Cidade Consciente, Cidade Limpa” é lançada na capital

Publicada em 22/09/2025 às 15h48
Na manhã desta segunda-feira (22), a Prefeitura de Porto Velho deu mais um passo no importante trabalho desenvolvido pelo projeto Cidade Limpa, com a abertura da campanha “Cidade Consciente, Cidade Limpa”, uma ação focada em promover a integração entre a comunidade e o Executivo Municipal.
Ao todo, são 15 escolas — públicas e particulares — localizadas próximas a praças, quadras, campos e espaços de convivência, que participarão diretamente da ação de preservação da limpeza urbana desses locais.
Contemplando as atividades planejadas para o Dia Mundial da Limpeza, o prefeito Léo Moraes deu o “start” à campanha participando de uma ação em parceria com alunos da Escola Marcos Freire, localizada no bairro Ronaldo Aragão, zona Leste da capital.
De acordo com o prefeito, essa campanha representa um esforço contínuo para transformar hábitos e fortalecer a consciência ambiental em Porto Velho, contribuindo para a melhoria da limpeza urbana, a redução do descarte irregular e a preservação do meio ambiente local.
“As grandes mudanças do nosso país partiram do engajamento de adolescentes e jovens, e um grande desafio que nós temos é a questão da manutenção da limpeza da nossa cidade. A gente precisa trazer esse enfoque para esses adolescentes para que todos compreendam que isso é dinheiro público, e dessa maneira a gente consiga mudar a cara de Porto Velho”, declarou o prefeito Léo Moraes.
Para Giovanni Marini, todos são peças-chave na mobilização coletiva
Essa campanha segue sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com atuação direta do gabinete da Secretaria Executiva de Serviços Básicos, além da parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).
De acordo com o secretário de Serviços Básicos, Giovanni Marini, estudantes, moradores, associações e voluntários são peças-chave na mobilização coletiva, participando de mutirões, ações educativas e separação correta de resíduos.
“A gente tem hoje uma ação simultânea em 15 escolas de Porto Velho. A ideia é que a gente crie, a partir disso, uma corrente com a população ajudando a cuidar dos espaços públicos da nossa cidade”, declarou Giovanni Marini.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Essas ações foram antecipadas por um eficiente trabalho de educação ambiental, que conscientizou os alunos sobre a importância da participação de cada um deles nessa ação, além da responsabilidade direta que possuem no cuidado com a cidade.
De acordo com a educadora Juliana Oliveira, diretora da Escola Marcos Freire, o trabalho de conscientização ambiental com os alunos foi de vital importância para que cada um adquirisse o sentimento de pertencimento a Porto Velho, importando-se com cada detalhe que possa melhorar o aspecto urbano.
“Nós estamos muito felizes com essa parceria que trabalha com a conscientização, o cuidado e o pertencimento com nosso patrimônio. Nossos professores estão engajados, a equipe trabalhando em conjunto e fico muito feliz por estar aqui nesse momento de interação inédito”, falou Juliana Oliveira.
Estefani Vitória conta que essa ação, além de tornar a cidade mais bonita, garante saúde para todos
Para a aluna Estefani Vitória, que está cursando a 8ª série na Escola Marcos Freire, essa ação é muito importante porque, além de tornar a cidade mais bonita, garante saúde para todos.
“O meio ambiente é muito importante para todos. Eu acho que cada um deveria fazer sua parte, já que isso é muito bom para a nossa saúde. Eu já fazia a minha parte, agora é que faço mesmo”, relatou Estefani Vitória.
A campanha também segue nas redes sociais através das hashtags #PortoVelhoConsciente #MinhaPortoVelhoLimpa #DiaMundialdaLimpeza.
