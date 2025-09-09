Caminhonete Amarok é encontrada em chamas na madrugada

Publicada em 09/09/2025 às 08h50
Na madrugada desta terça-feira, 9 de setembro de 2025, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência, na RO-133, estrada que liga Ji-Paraná ao distrito de Nova Colina.
Ao chegar ao local, os policiais se depararam com uma caminhonete Volkswagen Amarok completamente em chamas, às margens da via. Não havia testemunhas, tampouco qualquer pessoa próxima ao veículo no momento do fato.
O fogo consumiu totalmente a caminhonete, dificultando a identificação do proprietário. Até agora, não há informações sobre como o incêndio começou nem se há relação com algum acidente ou ato criminoso.
As causas ainda são desconhecidas, e o caso segue envolto em mistério, aguardando novos desdobramentos e esclarecimentos por parte das autoridades competentes.
