Caetano Veloso chama PEC da Blindagem de “PEC da Bandidagem” e pede mobilização popular

A aprovação da PEC 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem, provocou reação no meio artístico. A proposta estabelece que deputados e senadores só poderão ser processados criminalmente mediante autorização da própria Câmara ou do Senado.
Em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (17), Caetano Veloso, de 83 anos, criticou duramente a medida e convocou a população a protestar. “A PEC da bandidagem tem que receber da sociedade brasileira uma resposta saudável, socialmente saudável. (...) A gente tem que ir para a rua, para a frente do Congresso, como já fomos outras vezes”, disse o cantor.
Outros artistas também se posicionaram. Fernanda Abreu afirmou que a aprovação da PEC transformaria o Congresso em “porto seguro de bandido”, alegando que a proposta abre espaço para que facções criminosas invistam em candidatos.
Já Anitta usou seus stories para compartilhar um cartaz do movimento 342Artes, pedindo aos senadores que rejeitem a medida. O mesmo material foi replicado por nomes como Sophie Charlotte, Alinne Moraes, Marcos Palmeira, Matheus Nachtergaele, Mateus Solano, Patrícia Pillar e Ingrid Guimarães.
