Brigada Municipal de Incêndio é implantada em Porto Velho; prefeito Léo Moraes afirma que política ambiental do município vive nova fase

Após anos de espera, a população de Porto Velho (RO) passa a contar com uma Brigada Municipal de Incêndio, já em pleno funcionamento. A iniciativa visa reforçar o combate às queimadas e incêndios florestais, além de melhorar a qualidade do ar na capital rondoniense.
Seguindo os princípios de economicidade e eficiência da gestão municipal, a prefeitura viabilizou a criação da brigada por meio de chamamento público destinado a Organizações da Sociedade Civil (OSCs). A Associação de Brigadistas de Incêndios e Emergências Florestais da Amazônia (Abiefa) venceu o processo e será responsável pela execução do serviço.
Segundo o presidente da Abiefa, Luiz Henrique, a entidade atua desde 2013 em ações de prevenção e combate a incêndios florestais e ambientais. “Entramos no processo preparados, com documentação, equipamentos e pessoal qualificado. Além do combate direto ao fogo, vamos intensificar as ações de prevenção. Hoje contamos com mais de 40 brigadistas experientes para atender a sociedade”, afirmou.
Para o prefeito Léo Moraes, a ativação da brigada representa um marco na política ambiental do município.
“Com trabalho sério e comprometido, estamos elevando a qualidade do ar em nossa cidade, que já figurou. em anos anteriores, entre as piores do mundo. Agora temos a Brigada Municipal de Combate às Queimadas, cujos brigadistas atuarão em terrenos baldios e áreas de mata urbana, realizando o primeiro combate até a chegada do Corpo de Bombeiros”, destacou.
A Brigada Municipal já dispõe de quadriciclos, UTVs e caminhonetes para garantir acesso rápido aos pontos de incêndio. A prefeitura reforça que o serviço não substitui o Corpo de Bombeiros Militar, que deve ser acionado em qualquer situação de incêndio.
