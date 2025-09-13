BPTAR prende trio por tráfico de drogas durante Operação Maximus

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 13/09/2025 às 09h15
Policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) prenderam por tráfico de drogas na noite de ontem (12) um trio com idades entre 26 e 39 anos.
Eles foram flagrados com várias porções de entorpecentes em uma boca de fumo na Rua Ataulfo Alves, bairro Mariana, zona Leste da capital de Rondônia.
Os policiais durante atuação na Operação Maximus foram até a residência e conseguiram fechar o ponto de venda de drogas.
Além dos entorpecentes, os militares apreenderam na casa dois carregadores de pistola calibre 380 e materiais usados no tráfico.
Um dos acusados ao tentar escapar da prisão caiu do telhado e teve que ser socorrido para a UPA.
Todos os presos foram levados ao Departamento de Flagrantes.
