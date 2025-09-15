BPTAR prende foragido condenado a 17 anos por roubo, tráfico e porte ilegal

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 15/09/2025 às 09h30
O fugitivo Christiano de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar, através de agentes do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) na noite deste domingo (14) na Rua Plácido de Castro, bairro Mariana, zona Leste da capital de Rondônia.
Contra o homem existe condenação de 17 anos, três meses e 22 dias por dois roubos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
O foragido foi localizado na casa de uma irmã dele e levado imediatamente para o Departamento de Flagrantes.
