BOPE prende Faccionado foragido do Acre em Porto Velho

Publicada em 13/09/2025 às 09h30
Uma ação de Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), ma noite desta sexta-feira (12), resultou na prisão do foragido da justiça Felipe Albuquerque de Almeida, “Negola do CV”.
O flagrante aconteceu na Rua Luziânia, bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho.
Na abordagem foi constatado um mandado de prisão expedido pela justiça do estado Acre. O criminoso foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
