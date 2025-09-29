Biblioteca Municipal Viveiro das Letras fecha temporariamente para obras de manutenção

Publicada em 29/09/2025 às 16h42
A Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, em Porto Velho, ficará fechada em dias específicos entre o fim de setembro e o início de outubro para a execução de serviços de manutenção e revitalização. A medida foi anunciada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).
As interrupções no atendimento ocorrerão nos dias 29 e 30 de setembro, 3 e 6 de outubro. A unidade também não funcionará em 2 de outubro, em razão do feriado municipal de criação de Porto Velho. O funcionamento retorna ao normal na terça-feira, 7 de outubro, das 8h às 21h30.
O espaço passará por pintura e reparos em uma sala interna, higienização da caixa d’água e serviços de dedetização e desratização em áreas estratégicas. Segundo a administração, as ações são necessárias para garantir a segurança sanitária e oferecer melhores condições de uso ao público.
De acordo com o diretor da biblioteca, Alexandre Dourado, as melhorias representam um investimento na conservação do espaço. "Cada uma dessas ações foi planejada pensando no bem-estar dos usuários e da equipe. Queremos oferecer sempre um ambiente seguro, acolhedor e adequado à leitura e ao conhecimento", afirmou.
A direção orienta os frequentadores a se organizarem em relação a empréstimos e devoluções de livros durante o período de fechamento.
