PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Bairro Castanheiras, em Porto Velho, recebe investimentos do governo de Rondônia em infraestrutura urbana

Entre as vias beneficiadas estão as ruas Tamborim, Acordeon e Sanfona, que já contam com o asfalto novo, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores