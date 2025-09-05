Bairro Castanheiras, em Porto Velho, recebe investimentos do governo de Rondônia em infraestrutura urbana

Publicada em 05/09/2025 às 16h20
Diversas ruas do Bairro Castanheiras, na Zona Sul de Porto Velho, estão sendo contempladas pelo governo de Rondônia com obras de infraestrutura urbana. Os trabalhos, executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), contemplam 4,45 quilômetros de pavimentação asfáltica.
Entre as vias beneficiadas estão as ruas Tamborim, Acordeon e Sanfona, que já contam com o asfalto novo, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras de infraestrutura urbana promovem mais dignidade para os moradores da região. “Estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas, levando infraestrutura para todo o estado. O asfalto transforma o dia a dia da comunidade e representa um avanço para Porto Velho, com vias mais seguras e estruturadas, facilitando a mobilidade urbana”, salientou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou os serviços realizados. “O trabalho realizado no Bairro Castanheiras, vai além da pavimentação. É uma melhoria que traz mais segurança no trânsito, valoriza os imóveis e proporciona mais qualidade de vida para a população.”
Com essas obras, o governo de Rondônia reafirma o compromisso em promover o desenvolvimento em todo o estado com obras de infraestrutura urbana, contemplando os bairros da capital e municípios do interior.
