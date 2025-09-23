Aviso de credenciamento de imprensa para cobertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

Publicada em 23/09/2025 às 15h03
A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) será realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2025, no Centro de Convenções Internacional do Brasil (CICB), em Brasília (DF). Confira aqui a programação do encontro.
A cobertura jornalística será permitida a profissionais de imprensa previamente credenciados. O número de estações de trabalho na sala de comunicação é limitado.
Prazos de credenciamento
Período de solicitação: de 18 a 24/09 (até 23h59).
Análise dos pedidos e confirmação por e-mail: até 25/09.
Documentos obrigatórios
Para solicitar o credenciamento, profissionais devem preencher o formulário eletrônico e encaminhar:
Carta do veículo, em papel timbrado, designando a/o profissional para a cobertura da 5ª CNPM. A carta deve estar assinada por editor(a), chefe de reportagem, diretor(a) de redação ou equivalente.
Cópia de documento de identidade (RG, CNH ou outro documento oficial com foto para brasileiros; RNE ou passaporte para estrangeiros).
Foto de rosto recente, em fundo neutro.
Critérios por veículo de comunicação
Cada empresa poderá inscrever até duas equipes, observando os seguintes limites:
Televisão: 1 repórter, 1 repórter cinematográfico e 1 repórter fotográfico.
Rádio: 1 repórter.
Jornal/Revista: 1 repórter e 1 repórter fotográfico.
Agência de Notícias: 1 repórter e 1 repórter fotográfico.
Portais de Internet: 1 repórter e 1 repórter fotográfico.
Equipes estrangeiras serão consideradas independentes e devem seguir os mesmos critérios.
O credenciamento é exclusivo para veículos de comunicação formalmente constituídos com CNPJ.
Entrega das credenciais
No dia 29 de setembro, a partir das 8h, na área de credenciamento no CICB.
Retirada por terceiros: enviar autorização com nome e documento da pessoa responsável para [email protected] (usando o mesmo e-mail cadastrado no credenciamento).
Credenciais não retiradas no prazo poderão ser redistribuídas a outros veículos, conforme lista de espera.
Acesso e facilidades
Profissionais credenciados terão acesso aos espaços reservados à imprensa, inclusão em grupo de comunicação para recebimento de briefings, acesso a drive com conteúdo multimídia, releases e histórico da 5ª CNPM.
Também será possível solicitar entrevistas com porta-vozes do Ministério das Mulheres e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM).
