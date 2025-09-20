Autarquia Municipal de Trânsito de Ji-Paraná realiza uma série de ações educativas

Por ASSESSORIA
Publicada em 20/09/2025 às 08h52
Começou a Semana Nacional do Trânsito em Ji-Paraná! De 18 a 25 de setembro, a AMT – Autarquia Municipal de Trânsito, junto com a Prefeitura de Ji-Paraná, realiza uma série de ações educativas e de conscientização para lembrar que atitudes responsáveis no trânsito salvam vidas.
Durante a semana, teremos atividades voltadas para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, reforçando que a segurança no trânsito depende de todos nós.
Fique ligado em nossa programação e participe!
Porque no trânsito, cada escolha faz a diferença.
