Aula inaugural para formação de mais uma turma de jovens com princípios éticos é realizada pelo governo de RO, em Monte Negro

Publicada em 27/09/2025 às 08h29
Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (26), na Escola Estadual Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o governo de Rondônia realizou a aula inaugural da primeira turma do Programa Educacional Policial Militar Mirim (Proepm), composta por 34 alunos em formação de soldado mirins, no município de Monte Negro. Trata-se de uma ação desenvolvida pela Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).
A Seas destinou neste ano, R$ 5,7 milhões, dos quais R$ 3,7 milhões de bolsa auxílio, R$ 2 milhões para fardamento e outras necessidades, bem como bolsa de R$ 200 e R$ 400 para o aluno monitor. Ao todo, são mais de R$ 6 milhões investidos para o fortalecimento do programa, que atende crianças e adolescentes, de 11 a 17 anos, incluindo jovens em situação de vulnerabilidade social.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa é uma ação de prevenção à criminalidade por estar fundamentado nos princípios de hierarquia, disciplina, justiça e cidadania. “Com isso, estamos buscando formar jovens e adultos baseados nos princípios éticos e morais, por meio de atividades educacionais e sociais, tornando-os multiplicadores da ideia de segurança e convivência social”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, que participou da solenidade, considera o Proepm uma das ações de grande impacto na sociedade por contribuir com a formação de futuros cidadãos através do civismo, disciplina e respeito, afastando crianças e adolescentes de situações de risco e vulnerabilidade social. “O programa funciona com atividades educativas, disciplinares e cívicas, promovendo a integração social, o desenvolvimento de valores éticos e a relação positiva com a comunidade e as instituições policiais”, pontuou.
Segundo o comandante-geral da PMRO, coronel Regis Braguin, que presidiu a cerimônia, o projeto é essencial para a formação de jovens cidadãos. Ele promove a ética e os valores cívicos, ajudando os alunos a desenvolverem um senso de responsabilidade e cidadania. Através de atividades práticas e educativas, os participantes aprendem sobre a importância da disciplina e do respeito à ordem pública. “A iniciativa não só prepara os jovens para serem melhores cidadãos, mas também fortalece a relação entre a polícia e a comunidade. Assim, o programa contribui para um futuro mais seguro e consciente”, salientou.
ATIVIDADES
A implantação do programa em Monte Negro tem como base termo de cooperação assinado entre o governo estadual e a prefeitura, regulamentado pela Lei Municipal nº 1.795, de 1º de julho de 2025, que também instituiu a sede na Rua Carlos Chagas, setor 01, enquanto as atividades teóricas estão acontecendo desde 1º de agosto, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). A expectativa é que futuramente seja construída a sede própria em terreno destinado pela prefeitura no Espaço Multiuso João Mineiro (antiga Cibrazem).
Além de Monte Negro, o programa instituído em 1984 como “Guarda Mirim” e que teve a nomenclatura alterada em 2015, já foi implantado nos municípios de Alto Alegre dos Parecis, Ariquemes, Buritis, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Vilhena.
