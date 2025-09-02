Atualizações no Portal do Cidadão ampliam oferta de serviços digitais e informação à população de Rondônia

Publicada em 02/09/2025 às 11h26
Com objetivo de aproximar a população das ações governamentais e ampliar a oferta de serviços digitais com mais praticidade, o governo de Rondônia implementou novas funcionalidades no Portal do Cidadão. As mudanças envolvem desde melhorias na comunicação institucional até a implementação de novos serviços, impactando diretamente o cidadão.
De acordo com a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), uma das novidades é um espaço dedicado para as principais notícias publicadas com informações sobre ações do governo de Rondônia voltado ao cidadão. O objetivo é tornar mais acessíveis as iniciativas estaduais, facilitando o acompanhamento da população aos projetos e políticas públicas do governo do estado. A nova funcionalidade amplia a transparência e fortalece a relação com a população.
Também foram integrados novos 14 serviços da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), órgão responsável pela defesa sanitária animal e vegetal. Entre eles estão:
Cadastro de Produtor/Propriedade Rural para Soja;
Atendimento a Todas as Notificações de Doenças Obrigatórias;
Credenciamento para Realização dos Exames de Brucelose e Tuberculose.
Dentre os 14 serviços da Idaron, três são 100% digitais, reduzindo a necessidade de deslocamento e proporcionando mais agilidade aos processos que antes dependiam de atendimentos presenciais. Outra atualização foi a modernização dos serviços do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), que passam a ser atendidos diretamente pelo Portal do Cidadão e, agora podem ter os processos acompanhados pela plataforma sem a necessidade de sair de casa.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as atualizações fortalecem a transparência e a modernização dos serviços públicos, oferecendo soluções digitais que aproximam o cidadão do estado.
O superintendente da Setic, Delner Freire, ressaltou que as atualizações representam um avanço tecnológico importante para o estado. “Estamos trabalhando para transformar o Portal do Cidadão em uma plataforma cada vez mais completa e acessível. A integração de novos serviços, a modernização do atendimento e a criação de espaços de transparência são passos fundamentais para tornar a relação entre governo e sociedade mais próxima e eficiente.”
EXPERIÊNCIA APRIMORADA
Além dos novos serviços e funcionalidades, a plataforma traz também uma inovação voltada para usuários de iOS, com a possibilidade de adicionar um atalho do Portal do Cidadão à tela inicial dos dispositivos, proporcionando uma experiência semelhante à de um aplicativo. Para auxiliar nesse processo uma janela que ensina o passo a passo da configuração foi implementada.
