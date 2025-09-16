Associações rurais recebem mais implementos com apoio do deputado Cirone Deiró

Publicada em 16/09/2025 às 13h50
O deputado estadual Cirone Deiró assegurou recursos para a aquisição de novos implementos agrícolas para associações rurais dos municípios de Nova Brasilândia e de Espigão do Oeste. Produtores e lideranças políticas das duas localidades prestigiaram as solenidades de entrega, realizadas no último final de semana. “São novos compromissos que estamos conseguindo cumprir, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha”, disse Cirone, acrescentando que “além de garantir o apoio a que o produtor tem direito, estamos fortalecendo a produção do nosso Estado”.
A Associação dos Produtores Rurais da Linha Figueira (APREFIK-7), em Espigão do Oeste, foi contemplada com uma colhedora de forragens e uma carreta basculante. A Associação dos Produtores Rurais Unidos para Todos (ASPRUT), de Nova Brasilândia, recebeu um secador de café. “A aquisição desses equipamentos é o caminho certo para aumentar e melhorar a produção”, afirmou o agricultor João Henrique, presidente da APREFIK-7. Morador da localidade há 50 anos, ele conta que está tendo a oportunidade de ver os produtores rurais recebendo o apoio que necessitam. “É muito bom contar com políticos como o deputado Cirone, em quem podemos confiar”, disse.
O vereador de Espigão do Oeste, Gilmar Loose, lembrou que o deputado já assegurou recursos para cerca de 10 associações de produtores rurais do município. “Tenho orgulho em trabalhar ao lado do deputado Cirone, porque ele realmente faz o que o povo precisa”, disse.
Parceiro das associações de produtores rurais, Cirone Deiró tem investido continuamente na viabilização de recursos para a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, mudas e insumos, além de placas de energia solar. “É um esforço conjunto que tem melhorado a vida de quem vive na área rural”, disse o deputado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!