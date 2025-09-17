Publicada em 17/09/2025 às 10h50
A Casa de Leis recebeu, na terça-feira (17), uma comitiva com mais de 20 prefeitos de Rondônia para debater um projeto de transação tributária que, se aprovado, irá beneficiar financeiramente os municípios rondonienses. A reunião, realizada na Casa de Leis, contou com a presença de diversos parlamentares, incluindo o presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos).
Durante a conversa, o líder da Casa de Leis destacou a importância da mobilização dos municípios e reforçou o apoio à aprovação do projeto. Os recursos da proposta, se aprovada, virão dos pagamentos de débitos de grandes devedores do estado. Do valor arrecadado, 25% serão destinados aos municípios, o que será de grande valia para o fechamento das contas dos Executivos municipais em 2025.
Também estiveram presentes na discussão, além do líder da Casa, as deputadas Taíssa Souza (Podemos) e Ieda Chaves (União Brasil) e os deputados Jean Oliveira (MDB), Rodrigo Camargo (Republicanos), Ezequiel Neiva (União Brasil), Ismael Crispim (MDB), Pedro Fernandes (PRD), Alan Queiroz (Podemos), Cirone Deiró (União Brasil), Edevaldo Neves (PRD), Jean Mendonça (PL), Marcelo Cruz (PRTB), Ribeiro do Sinpol (PRD) e Luís do Hospital (MDB).
