Assembleia Legislativa promove campanha do Setembro Amarelo para servidores

Publicada em 18/09/2025 às 17h01
A proposta é estimular a conscientização e a empatia, criando espaços de escuta e apoio (Foto: Secretaria de Modernização ALE/RO)
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio da Secretaria de Modernização da Gestão, realizou, nesta quinta-feira (18), uma ação voltada aos servidores da Casa em alusão à campanha do Setembro Amarelo. A mobilização visa reforçar a importância da prevenção ao suicídio e da valorização da vida.
Neste ano, a Alero adotou o tema do Centro de Valorização da Vida (CVV), “Conversar pode mudar vidas”, que ressalta o diálogo como uma ferramenta essencial para acolher aqueles que sofrem em silêncio. A proposta é estimular a conscientização e a empatia, criando espaços de escuta e apoio, fundamentais para que pessoas em sofrimento emocional busquem ajuda.
A equipe da Secretaria de Modernização, composta também por psicólogos, percorreu os setores da Casa distribuindo materiais informativos e dialogando com os servidores. Durante a ação, foi destacado que, em uma sociedade que valoriza a produtividade e o individualismo a qualquer custo, muitos acabam negligenciando aspectos importantes da saúde emocional. Nesse contexto, falar sobre dor, angústia e sofrimento ainda é visto como tabu.
“Tenha empatia. Se a pessoa quiser falar, escute, mostre que você se importa com ela. Não julgue. Não menospreze o que a pessoa está sentindo. Não diga que é frescura ou mimimi. Encoraje a pessoa a procurar ajuda profissional”, enfatizou o psicólogo da Alero, José Danilo Rangel.
O assistente legislativo Luis Carlos de Castilhos reforçou a importância da iniciativa: “Essa campanha é fundamental, pois muitas pessoas sofrem em silêncio. Elas precisam ser ouvidas e acolhidas, e não deixadas de lado”.
Desconstruindo mitos sobre o suicídio
• Mito: o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercer o livre arbítrio.
Verdade: a maioria das pessoas com ideação suicida apresenta algum transtorno mental que altera a percepção da realidade e interfere na capacidade de tomar decisões.
• Mito: quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco pelo resto da vida.
Verdade: o risco pode ser tratado e, após o devido cuidado, a pessoa pode não estar mais em perigo.
• Mito: pessoas que ameaçam se matar não cumprem o que dizem, apenas querem chamar atenção.
Verdade: a maioria das pessoas dá sinais ou fala sobre suas ideias de morte, muitas vezes aos profissionais de saúde.
• Mito: se uma pessoa deprimida, que pensava em suicídio, parece melhor, o problema passou.
Verdade: alguém em sofrimento pode aparentar melhora após já ter tomado a decisão, o que aumenta o risco.
• Mito: falar sobre suicídio pode aumentar o risco.
Verdade: falar sobre o assunto não aumenta o risco. Pelo contrário, conversar pode aliviar a angústia e a tensão.
Onde buscar ajuda
Em várias cidades de Rondônia, há Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e faculdades com atendimento psicológico gratuito. Além disso, tem o Centro de Valorização da Vida, que atende no telefone 188 e presta apoio emocional gratuito, disponível 24 horas por dia.
Foto: Emilly Marques
