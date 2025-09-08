Asfalto e drenagem no bairro Lagoa Azul encerram ciclo de sofrimento na comunidade

Publicada em 08/09/2025 às 12h06
Uma ação executada pela Prefeitura de Porto Velho, sob a coordenação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o asfaltamento na avenida Calama, na altura do bairro Lagoa Azul, zona Leste da cidade, mudou a realidade de uma região que vivia sob o julgo da poeira, responsável por problemas respiratórios e por sujar constantemente as residências à margem da pista.
O local havia recebido anteriormente uma camada de asfalto, que se deteriorou com o tempo, deixando um rastro de problemas, agora sanados pelas equipes da Seinfra. Morador da região há mais de cinco anos, Reinaldo Donizete destacou que o que mais chamou sua atenção foi a realização da drenagem, entre outros serviços de manutenção em conjunto com o asfaltamento.
“Eu e os meus vizinhos ‘comíamos’ poeira diariamente. Fizeram um asfalto aqui, mas o inverno veio e levou embora. Agora a Prefeitura fez esse trabalho com drenagem, porque antes não tinha. Estamos resguardados quando vier o período de chuva”, relatou Reinaldo Donizete.
Esse trabalho na avenida Calama faz parte de um planejamento estratégico da atual gestão, que visa recuperar vias urbanas em diferentes regiões da cidade, priorizando locais com histórico de problemas antigos.
