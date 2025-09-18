Ariquemes recebe Rota 22 e confirma avanços de obras com recursos do PL de Bolsonaro

Publicada em 18/09/2025 às 08h50
Ariquemes, no Vale do Jamari, recebeu a visita do projeto Rota 22, que percorre o estado de Rondônia para mostrar os investimentos realizados por conta da atuação do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.
A cidade recebeu mais de R$ 288 milhões, sendo a habitação o setor mais beneficiado, com cerca de R$ 63 milhões para a construção de moradias de qualidade à população. Em mobilidade urbana, os recursos somaram aproximadamente R$ 25 milhões, aplicados na pavimentação das ruas com drenagem.
Entre as obras registradas pelo Rota 22 estão a reforma da rodoviária, a pavimentação de ruas, a instalação de ecopontos e a construção de moradias populares.
“Antigamente as ruas eram cheias de buracos e poeira. Depois chovia, alagava tudo. Mas agora melhorou bastante.”, conta Rosa Maria de Jesus, moradora. O Rota 22 segue com uma programação de Oficinas de Formação Política e Seminários Conservadores que acontece entre 2 de setembro e 4 de outubro.
As Oficinas já passaram por Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná sediou um Seminário, e o próximo encontro será em Ariquemes, no dia 22 de setembro, reunindo lideranças locais, representantes do PL e da comunidade. Depois, a agenda segue para Nova Mamoré (25/09) ) e se encerra com um seminário em Porto Velho (04/10).
