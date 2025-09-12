 Ariquemes abre processo seletivo de professor substituto de Filosofia

Publicada em 12/09/2025 às 14h18
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, está selecionando professor substituto na área de Filosofia. Podem se candidatar à vaga profissionais com Licenciatura em Filosofia. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração básica é de R$ 4.326,60, que dependendo da titulação pode chegar a R$ 8.058,29, para portadores de título de doutorado. Poderão ser acrescidas às remunerações os auxílios transporte, pré-escolar e alimentação.
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível em: https://gqr.sh/FfFY até precisamente às 23h59 do próximo dia 14 de setembro. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico e anexar nele os documentos solicitados no edital, em arquivo único no formato PDF, conforme sequência da ficha de inscrição; documentos de identificação; currículo padrão IFRO; diploma e histórico da graduação; mais comprovantes de titulação acadêmica, comprovações das experiências profissionais docentes e certificados de cursos extracurriculares.
O Processo Seletivo Simplificado será constituído de duas etapas de avaliação. Na primeira etapa, ocorre a prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório. E a segunda etapa é a prova de títulos, de caráter classificatório.
Para ler o Edital nº 164/2025/ARI-CGAB/IFRO, de 04 de setembro de 2025, completo, clique aqui neste link.
