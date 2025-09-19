Após separação, Virginia Fonseca nega venda da mansão em Goiânia

Publicada em 19/09/2025 às 13h31
Depois do fim do casamento com o cantor Zé Felipe, rumores apontaram que Virginia Fonseca teria colocado à venda a mansão onde vive com os filhos e a mãe, Margareth Serrão, em um condomínio de luxo em Goiânia. A informação circulou nas redes sociais após publicação do portal Condomínio da Fifi, que afirmou que a influenciadora teria chamado uma corretora para avaliar o imóvel.
No entanto, a assessoria de imprensa da apresentadora do SBT desmentiu a notícia. Em resposta à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a equipe afirmou que Virginia não tem planos de vender a residência. Pelo contrário, está construindo um anexo em um terreno ao lado.
A mansão, erguida durante o casamento com Zé Felipe, ficou pronta em julho de 2024. O casal chegou a compartilhar nas redes sociais detalhes da obra e da reforma. Após a separação, o cantor sertanejo deixou o imóvel, que permaneceu com Virginia e os filhos.
