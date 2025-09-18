Após rumores de romance, Zé Felipe e Ana Castela aparecem juntos e surpreendem fãs com anúncio

Publicada em 18/09/2025 às 15h44
Os cantores Zé Felipe e Ana Castela apareceram juntos na noite de quarta-feira (17), acompanhados do sertanejo Leonardo, pai do artista. O encontro foi marcado por um anúncio aguardado pelos fãs: os dois lançarão uma nova colaboração musical.
Apesar das especulações de namoro, o comunicado foi sobre trabalho. A dupla mostrou trechos do videoclipe e da canção inspirada em You’re Still The One, sucesso de Shania Twain.
Zé Felipe também publicou vídeos de Ana Castela em clima descontraído, ouvindo sertanejo ao lado de Leonardo e amigos. O cantor veterano compartilhou registros da visita da artista à fazenda Talismã, em Goiás, onde escreveu: “Visita do dia. A boiadeira”.
Na véspera, na terça-feira (16), os dois já haviam movimentado as redes ao postar fotos semelhantes no mesmo horário, às 23h23. Nos cliques, aparecem separados, montados em cavalos, mas com a mesma trilha sonora na publicação, reforçando a sintonia.
