Após roubo a motorista de app, dupla é flagrada com drogas

Publicada em 11/09/2025 às 08h50
Dois criminosos de 17 e 23 anos foram detidos por tráfico de drogas e roubo na madrugada desta quinta-feira (11) no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste da capital de Rondônia.
Os acusados com um terceiro criminoso tinham acabado de roubar um motorista de aplicativo de 45 anos.
A vítima foi amarrada na região de mata no condomínio e os criminosos roubaram celular e outros pertences.
Porém, não conseguiram funcionar o carro elétrico do motorista de aplicativo.
Após algum tempo, a Polícia Militar foi chamada e depois intensas buscas chegou até um dos apartamentos onde deteve dois dos envolvidos com várias porções de drogas e uma arma de brinquedo usada no assalto.
Perante toda a situação, os dois foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes. O terceiro envolvido não foi localizado.
