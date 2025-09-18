Após boatos, sogra de Neymar quebra o silêncio: “Tenho minha casa”

Publicada em 18/09/2025 às 15h00
Telma Fonseca, mãe da influenciadora Bruna Biancardi, se manifestou na última quarta-feira (17) para negar rumores de que teria se mudado para a casa de Neymar, em Mangaratiba (RJ). As especulações apontavam que o jogador estaria incomodado com a presença da sogra na mansão, onde vive com Bruna e a filha recém-nascida do casal, Mel.
Em publicação nas redes sociais, Telma afirmou que não mora na residência do atleta. “Não costumo me manifestar, mas é tanta barbaridade que dessa vez resolvi falar só um pouquinho. Primeiro, não moro na casa de ninguém, tenho a minha casa, graças a Deus. Acho que viram por essas páginas que nada têm a acrescentar”, declarou.
Neymar também desmentiu a informação em resposta a uma postagem no Instagram. O atacante foi direto: “Que mentira, eu adoro minha sogra... Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela!”.
A publicação que deu origem ao rumor alegava que Telma estaria “ocupando espaços” e interferindo na rotina da família, algo negado tanto por ela quanto pelo jogador.
