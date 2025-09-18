Após anúncio no JN, Ticiane Pinheiro se declara para César Tralli: “Como é bom te amar”

Publicada em 18/09/2025 às 15h08
Ticiane Pinheiro, de 49 anos, emocionou os seguidores nesta quinta-feira (18) ao compartilhar um vídeo romântico com o marido, César Tralli, de 54. A gravação foi feita pelo apresentador Otávio Mesquita e publicada nas redes sociais da apresentadora, que aproveitou para se declarar: “Como é bom te namorar, como é bom te amar, César Tralli”.
O jornalista também retribuiu a mensagem com palavras carinhosas: “E não se esqueça: eu vejo flores em você... Te amo, vidinha. Muito obrigado por existir”. A troca de declarações rendeu elogios dos fãs, que destacaram o carinho e a sintonia do casal.
Nos últimos dias, Ticiane tem celebrado outra conquista do marido: a confirmação de que Tralli assumirá, em novembro, a bancada do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos, no lugar de William Bonner. O casal, que tem uma filha, Manuella, já organiza a mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro.
Em um texto emocionante, a apresentadora exaltou a trajetória profissional do jornalista. “Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina”, escreveu.
Enquanto Tralli se prepara para o novo desafio no principal telejornal do país, William Bonner já tem destino definido: a partir de 2026, ele dividirá a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg, em mais uma mudança relevante na programação da Globo.
