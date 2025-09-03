Após 13 anos, Território Madeira-Mamoré volta a sediar conferência para discutir o futuro do campo e da floresta

Publicada em 03/09/2025 às 11h21
“Esse momento é de esperança para nós agricultores. A gente quer ser ouvido, porque é no campo que nasce o alimento de todo dia, mas também é daqui que vem o cuidado com a floresta. Participar dessa conferência é ter a chance de mostrar nossa realidade e pensar junto soluções para o futuro”, afirmou Cláudia Moura, presidente da Associação do Reassentamento Morrinhos, em Porto Velho.
Depois de mais de 13 anos, o Território Madeira-Mamoré volta a sediar um encontro de grande relevância para a agricultura familiar, povos tradicionais e para a preservação da floresta. Nos dias 25 e 26 de setembro, será realizada a Etapa Territorial da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (3ª CNDRSS), convocada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).
O evento reunirá representantes da agricultura familiar, comunidades tradicionais, movimentos sociais, sindicatos, gestores públicos e instituições dos âmbitos municipal, estadual e federal. O objetivo é debater propostas que ajudem a fortalecer o campo, proteger o meio ambiente e melhorar a vida das famílias rurais, a partir de cinco eixos centrais.
-Produção sustentável e transição agroecológica;
-Mercados, abastecimento e soberania alimentar;
-Inclusão social e cidadania no campo;
-Políticas públicas e participação social;
-Justiça climática e sustentabilidade ambiental.
A programação começa no dia 25 de setembro, de forma remota, e segue no dia 26, a partir das 8h30, no Plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), em Porto Velho.
Para o secretário da Semagric e presidente do CMDRS, Rodrigo da Silva Ribeiro, o encontro marca um passo fundamental para unir forças em prol do campo. “Esta é uma oportunidade histórica de unir sociedade civil e poder público para garantir desenvolvimento com justiça social, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. Estamos construindo juntos um caminho que respeita o agricultor e a floresta”.
A agente de Educação Ambiental da Semagric, Adirleide Dias Santos, destacou a importância da participação popular no processo. “Quando a comunidade se envolve, as propostas ganham mais força. Essa conferência é o espaço para ouvir diferentes vozes e garantir que as políticas públicas atendam quem realmente vive e produz no campo”.
O Território Madeira-Mamoré, que abrange os municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste, é estratégico na construção de uma agenda política voltada para a transformação agroecológica dos sistemas alimentares, fortalecimento da agricultura familiar e desenvolvimento regional sustentável.
As propostas discutidas nesta etapa territorial serão sistematizadas e encaminhadas à conferência estadual, que consolidará as contribuições de Rondônia e escolherá os delegados que representarão o estado na etapa nacional, marcada para março de 2026, em Brasília.
Na comissão organizadora do evento estão: representantes de órgãos municipais, estaduais, federal, organização da sociedade civil, sindicato dos trabalhadores rurais e representantes do poder legislativo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!