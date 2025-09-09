Apoio do deputado Cirone Deiró melhora transporte de pacientes em tratamento do câncer

Publicada em 09/09/2025 às 13h40
O deputado estadual Cirone Deiró assegurou mais R$ 370 mil para a área da saúde, do município de Cacoal. Os recursos, que já foram empenhados, serão utilizados na aquisição de um veículo van, para atender as mulheres do Programa Amor e Vida, que fazem exames relacionados ao tratamento do câncer, no Hospital do Amor, em Ji-Paraná. A reivindicação foi feita pela vereadora Dra Amália Milani. “Essa van vai oferecer mais conforto, segurança e rapidez para nossas pacientes”, disse Dra Amália.
O Programa Amor e Vida foi idealizado pela vereadora, com base em proposta apresentada pela assistente social Marlene de Souza Batista Lima. De acordo com Dra Amália, o veículo, de 16 lugares, deverá estar à disposição, no município, até o início do mês de outubro. “São mulheres que fazem tratamento continuado e que necessitam desse veículo para poder contar com um atendimento mais humanizado”, disse a vereadora.
Segundo Dra Amália, além do Amor e Vida, a van vai atender pacientes contemplados pelo programa Olhar de Amor, que consiste na realização de cirurgias de cataratas e de pterígio. Ela explicou que os dois programas são realizados com o apoio do prefeito Adailton Fúria, do deputado Cirone e da deputada federal Silvia Cristina.
Quanto a parceria mantida com o deputado, Dra Amália disse que tem garantido diversos benefícios para a população, como a aquisição da van. “O Cirone é uma pessoa comprometida e muito humana, que está sempre a disposição para ajudar”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!