Apenado monitorado é preso com drogas e material usado no tráfico

Publicada em 24/09/2025 às 09h30
O apenado monitorado Willian S. S., 24, vulgo “Cabuloso”, foi preso por tráfico na noite desta terça-feira (23), em uma residência na Rua Rei Salomão, bairro Mariana em Porto Velho.
A guarnição do BPTAR recebeu denúncias sobre o comércio de entorpecentes e as características do traficante, onde no local o suspeito ainda tentou fugir correndo, mas acabou sendo detido.
Na revista pessoal foram encontradas com ele uma porção de maconha e outra de cocaína, já dentro do imóvel foram localizadas mais das mesmas drogas, além de balanças de precisão, máquina de cartão e material usado no tráfico.
O criminoso ainda relatou que saiu recentemente do regime fechado para responder com tornozeleira eletrônica.
