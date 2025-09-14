Apenado monitorado é preso após disparos e ameaças contra policiais

Publicada em 14/09/2025 às 10h30
Porto Velho, RO – Um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica, que já responde por outros crimes, foi preso na manhã deste domingo (14) após ser flagrado efetuando disparos de arma de fogo em frente a uma residência na Avenida Pinheiro Machado, próximo à Rua José de Alencar, região central da capital.
A Polícia Militar recebeu denúncia pelo 190 e rapidamente enviou equipes do 1º Batalhão ao local. Ao chegar, os militares localizaram o suspeito dentro de um bar. Ao perceber a presença da guarnição, ele jogou a arma ao chão e tentou se esconder no banheiro, mas acabou detido.
Durante a prisão, o homem se recusou a informar nome e idade, dificultando a identificação. Além disso, ameaçou os policiais, dizendo que quando saíssem do serviço seriam atropelados.
Diante do flagrante, o apenado foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!