Apenado monitorado é atacado a facadas dentro de apartamento

Publicada em 15/09/2025 às 09h15
O apenado Jean C. C., de 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na madrugada desta segunda-feira (15), na Rua Oleiros, bairro Nova Esperança em Porto Velho.
Quando a PM chegou, a vítima já estava sendo atendida pelo Samu, que informou que o apenado foi atingido com várias facadas dentro do apartamento, e verificado que havia tido luta corporal no local que estava cheio de sangue.
Questionado sobre o que havia acontecido, a vítima apenas disse que o suspeito das agressões se chamava Paulo, e a motivação seria por conta de uma desavença antiga, depois o apenado foi socorrido ao Hospital João Paulo II.
