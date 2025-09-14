Apenado é executado a tiros e mais duas pessoas são baleadas

Publicada em 14/09/2025 às 10h20
Na noite deste sábado (13), a Polícia Militar registrou um ataque violento a tiros que terminou com a morte de um apenado e deixou uma mulher e uma criança feridas, em frente a uma residência localizada na Rua Estrada de Ferro Madeira Mamoré, próximo ao beco São João, bairro Cai N’água, região Central de Porto Velho.
De acordo com informações de testemunhas, os criminosos chegaram em um carro modelo Celta, de cor preta, e abriram fogo contra o apenado identificado como Luciano L. M., de 48 anos, que morreu no local antes da chegada do socorro.
Durante a ação criminosa, uma mulher e sua filha, uma criança, foram atingidas pelos disparos. Elas receberam atendimento imediato e foram levadas em estado de urgência para o Hospital João Paulo II.
Após a execução, os autores do crime fugiram rapidamente e abandonaram o veículo utilizado na ação, que foi localizado pela polícia pouco tempo depois.
Equipes da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) estiveram na cena do crime, realizaram a coleta de informações e já deram início às investigações para identificar e capturar os envolvidos. O caso segue em apuração e a motivação do ataque ainda não foi confirmada pelas autoridades.
