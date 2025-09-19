“Apaguei no meio da rua”, diz Rafinha Bastos após acidente em Nova York

Publicada em 19/09/2025 às 10h26
O comediante Rafinha Bastos, de 48 anos, anunciou nesta quinta-feira (18) que sofreu um acidente de bicicleta em Nova York. Em publicação no Instagram — rede onde tem mais de 1,6 milhão de seguidores — ele relatou que bateu a cabeça no asfalto, perdeu a consciência por alguns instantes e fraturou a clavícula.
Segundo Bastos, a condição da cabeça apresentou melhora, mas a clavícula segue dolorida e pode demandar cirurgia — possibilidade que será avaliada quando o artista retornar ao Brasil. Ele afirmou ainda que passou a madrugada em atendimento médico na cidade norte-americana.
Por causa do incidente, Rafinha cancelou apresentações previstas para os próximos dias, incluindo shows em Austin e Nashville. O humorista informou que dedicará o fim de semana à recuperação e pediu compreensão do público.
No relato, Bastos ressaltou a importância do uso do capacete e admitiu não estar usando o equipamento no momento da queda. Apesar da gravidade do evento, ele afirmou que está bem e encerrou a mensagem em tom bem-humorado, citando que pretende continuar na ativa por mais alguns anos.
