Aniversário de Porto Velho terá programação especial com o Bike Tour PVH

Publicada em 29/09/2025 às 11h37
Em comemoração ao aniversário de Porto Velho, a população terá uma oportunidade única de vivenciar um passeio pelos principais pontos turísticos e históricos da capital. O “Bike Tour PVHacontece no próximo dia 5 e promete reunir amantes da pedalada em um evento gratuito que alia esporte, saúde, lazer e cultura.
O percurso terá início às 7h30, saindo do Mercado Cultural, e seguirá até a Capela de Santo Antônio. No caminho, os participantes passarão por locais históricos, como os trilhos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e o pátio ferroviário.
Ao final do trajeto, na Capela de Santo Antônio, haverá sorteio de brindes, além da distribuição de água e frutas para os ciclistas. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), e aberto ao público.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que o passeio é uma forma de celebrar a história da cidade de maneira saudável e divertida. “Queremos proporcionar à população momentos de lazer e integração, ao mesmo tempo em que valorizamos o patrimônio histórico da nossa capital”.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, reforçou o convite. “É uma oportunidade de reunir família, amigos e toda a comunidade em uma atividade acessível e prazerosa. Traga sua bike e venha pedalar com a gente”.
Podem participar ciclistas de todas as idades (menores acompanhados dos responsáveis), comunidade em geral que deseja prestigiar a programação do aniversário da cidade. É importante se atentar: Usar roupas leves e confortáveis, protetor solar e boné/chapéu, bicicleta em boas condições de uso, garrafa de água individual e muita energia e disposição para pedalar e aproveitar o passeio.
SERVIÇO
Data: 5 de outubro
Horário: Concentração às 7h30
Local de saída: Mercado Cultural
Chegada: Capela de Santo Antônio
