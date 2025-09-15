Aniversário de Porto Velho terá festa com doze horas de música ao vivo

Publicada em 15/09/2025 às 15h46
Um grande evento promete levar o melhor da música regional às comemorações dos 111 anos de Porto Velho: é o Beiradão Cultural, que acontece no próximo dia 3 de outubro, na avenida Farquar com Sete de Setembro, com início às 18h.
Serão atrações de diferentes estilos musicais reunidas em um espaço especialmente montado para celebrar o novo momento de valorização de Porto Velho e de seus artistas.
A programação contará com 12 horas ininterruptas de shows, estendendo-se até as 6h da manhã, em um clima inspirado nas viradas culturais realizadas em outras cidades brasileiras.
Segundo o prefeito Léo Moraes, todos os artistas que se apresentarão no Beiradão Cultural são de Porto Velho, integrando a programação oficial do aniversário da capital. “Forró, samba, rock, sertanejo, MPB… tudo junto num festival que vai entrar para a história da cidade. São doze horas de música comandadas pelos nossos artistas locais, e ainda teremos muito mais durante toda a semana de festividades do maior aniversário que a nossa capital já contemplou”, disse.
Entre as atrações confirmadas no Festival Beiradão:
Criston Lucas (rock)
Gabriê (MPB)
Marla Souza (sertanejo)
Banda EA Sounds (gospel)
Gata Forrozeira (forró)
Samba Mais (pagode)
Gabriel Parada (axé)
Beto Mendes (pop rock)
Banda Forró Madeira (forró pé de serra)
Rejane Castro (forró)
Ely Lima (sertanejo)
Estação do Forró (forró)
Lene Ventura (forró)
Banda K7 (pop rock)
Patrícia Moraes (forró)
Fina Batucada (pagode)
Livia & Thainara (sertanejo)
José Roberto (gospel)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!