Aniversário de Porto Velho fomenta o comércio e aquece a economia informal

Um aniversário que busca celebrar a retomada do sentimento de amor e pertencimento à nossa terra. Esse é o foco das comemorações pelos 111 anos de Porto Velho, que acontecem nos cinco primeiros dias do próximo mês de outubro.
Serão realizados torneios esportivos, entrega de obras e comendas, atrações musicais, corrida e, no dia 2 de outubro — data de aniversário da capital rondoniense — um bolo com 111 metros e um grande show da cantora Joelma, com grande expectativa de aquecer o comércio local.
De acordo com o economista Otacílio Moreira de Carvalho, professor da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon), a movimentação econômica, principalmente na rede hoteleira, bares, hotéis e restaurantes, deverá crescer de maneira considerável.
Para Otacílio, o público informal também será bastante beneficiado com as festividades dos 111 anos de Porto Velho, já que, durante eventos como esse, muitos trabalhadores acabam garantindo uma espécie de décimo terceiro salário com o lucro das vendas de seus produtos ou serviços.
“Considero eventos como esse fundamentais para a economia da nossa cidade. Com certeza é possível entender que teremos uma movimentação de dinheiro na casa dos milhões, uma vez que envolve desde bares até costureiras, de roupas a serviços de beleza, abrangendo uma variedade de setores do comércio”, afirmou Otacílio Moreira de Carvalho.
Segundo a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Porto Velho, Nádia Ogliari, além de todos os eventos da programação, o show da cantora Joelma é um atrativo a mais que garante aos comerciantes do setor a oportunidade de aumento no faturamento e de apresentar seus serviços e produtos a um público maior.
“A Abrasel-RO tem grande expectativa para os eventos, que fortalecem nosso setor. O show da Joelma será um atrativo para movimentar a economia local e trazer visibilidade para bares e restaurantes de Porto Velho”, garantiu Nádia Ogliari.
No entendimento do prefeito Léo Moraes, esse momento de festividade e valorização ficará marcado como um símbolo do orgulho do porto-velhense pela sua terra. “A retomada da população aos seus espaços, o aquecimento do comércio, a potencialização do turismo e a geração de oportunidades ao setor informal, aliados ao orgulho de ser de Porto Velho, representam um retorno histórico, cultural e econômico para a nossa sociedade”, declarou o prefeito Léo Moraes.
Fique atento à programação e não perca nenhum dos eventos em comemoração aos 111 anos de Porto Velho.
