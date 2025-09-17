Anitta explica decisão de voltar ao Brasil: “Escolhi priorizar minha saúde mental”

Publicada em 17/09/2025 às 15h50
Aos 32 anos, Anitta contou os motivos que a fizeram deixar os Estados Unidos e retornar ao Rio de Janeiro após quatro anos morando no exterior. A cantora afirmou que a mudança foi motivada pelo desejo de cuidar da saúde mental e de valorizar mais a vida ao lado da família.
Em coletiva de imprensa, Anitta explicou que, embora tenha inaugurado uma mansão milionária recentemente, o fator decisivo foi o processo de autoconhecimento. “A minha decisão de voltar para o Brasil é, primeiro de tudo, porque arrumei uma casa espetacular. Mas, acima de tudo, porque comecei a buscar o autoconhecimento e a saúde mental”, disse.
A artista revelou que seu olhar para a carreira também mudou. “Eu tinha muita sede de sucesso, de ser a maior, a número um. Hoje, depois de cuidar mais de mim, tenho menos essa sede. Só quero fazer o que gosto”, declarou.
Ela destacou ainda a importância de estar próxima dos pais. “No dia a dia da minha vida, me sinto mais feliz podendo falar: ‘Oi, mãe, vamos almoçar hoje? Oi, pai, amanhã vamos fazer um negócio?’ Isso é algo que lá fora eu não tinha, era só trabalho.”
Segundo a cantora, este período é um “ano sabático”, dedicado ao autocuidado, ao lazer e à descoberta de aspectos pessoais que nunca havia explorado. Anitta ressaltou que sua decisão não teve relação com o cenário político do país.
