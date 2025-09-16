Âncora da CNN Brasil tem crise de riso ao exibir bolo em homenagem ao papa Leão 14

Publicada em 16/09/2025 às 15h43
A jornalista Elisa Veeck, âncora da CNN Brasil, não conteve o riso durante a edição do Live CNN desta segunda-feira (15). O motivo foi a exibição da imagem de um bolo de aniversário em homenagem ao papa Leão 14, que rapidamente se tornou motivo de piada nas redes sociais. Com informações do Terra.
O doce foi produzido por fiéis em Chiclayo, no Peru, região onde o pontífice atuou como bispo entre 2015 e 2023, em comemoração ao seu aniversário de 70 anos. No entanto, a escultura do rosto no topo do bolo acabou chamando atenção pela forma curiosa como foi reproduzida.
Elisa encerrou o telejornal exibindo a imagem. Entre risadas, comentou: “Eu me despeço com essa imagem que tá dando o que falar na internet. O que vale é a intenção, é o amor, é o afeto.”
O bolo foi preparado por uma associação local de padeiros. Leão 14, nascido Robert Francis Prevost, em Chicago, tem dupla nacionalidade e construiu boa parte de sua trajetória religiosa como missionário no Peru. Em 8 de maio, ele foi escolhido como sucessor do papa Francisco.
