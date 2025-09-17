Ana Castela e Zé Felipe levantam suspeitas de romance após postagens semelhantes

Publicada em 17/09/2025 às 15h29
A cantora Ana Castela, 21, e o cantor Zé Felipe, 27, voltaram a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (16). Os dois publicaram fotos de um passeio a cavalo, no mesmo horário, com a mesma trilha sonora: a canção You’re Still the One, de Shania Twain.
A escolha da música chamou a atenção dos fãs, já que a letra fala sobre superação em um relacionamento amoroso: “Parece que conseguimos / Olha o quanto chegamos, meu bem / Talvez tenhamos feito o caminho mais longo / Mas sabíamos que chegaríamos lá algum dia”.
Os rumores de um possível envolvimento entre os artistas surgiram em julho, pouco depois do término de Zé Felipe com Virginia Fonseca. Desde então, os dois têm aparecido juntos em diferentes ocasiões e trocado interações frequentes nas redes sociais.
Apesar das especulações, Ana Castela e Zé Felipe já negaram que estejam vivendo um romance e anunciaram apenas uma parceria musical. A canção Só Quero Você deve ser lançada em breve.
