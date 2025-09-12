AMT instala tachões de LED para dar visibilidade às rotatórias

Publicada em 12/09/2025 às 13h40
A Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) está instalando tachões com iluminação LED para dar mais visibilidade às rotatórias de Ji-Paraná. O dispositivo de sinalização viária é produzido com material resistente, suporta altas pressões com a passagem de veículos, e é ativado automaticamente ao escurecer.
De acordo com o presidente da AMT, Oribe Júnior, a iniciativa está agradando motoristas e pedestres por melhorar a visibilidade e a segurança das vias públicas. “Inicialmente, fizemos a instalação dos tachões de LED em cinco rotatórias, entre o centro da cidade e o bairro Urupá [1º distrito), e o resultado foi muito positivo”, afirmou.
Os tachões são alimentados por energia solar e tem autonomia, segundo o fabricante, de 12 horas de uso. Uma fotocélula desliga o LED quando há luz e o ativa no escuro, com acionamento contínuo. “A primeira experiência mostrou que a instalação trouxe mais segurança para os condutores de veículos”, admitiu.
Oribe Júnior afirmou que as peças foram adquiridas com recursos da autarquia e está viabilizando recursos, via emenda parlamentar, para a instalação do dispositivo em outras rotatórias. “O projeto da AMT, como um todo, é dar a Ji-Paraná uma sinalização que garanta a segurança e preserve a vida da nossa população”, apontou.
Segundo ele, na primeira fase, os tachões foram instalados em rotatórias. Contudo, o uso dele pode ser transferido para ruas e avenidas, estacionamentos e ciclofaixas. “Todo o nosso esforço, das equipes da AMT, é para dar ao ji-paranaense e para quem visita a nossa cidade um trânsito mais seguro”, frisou.
Na primeira fase, receberam os tachões de LED as rotatórias entre as avenidas Ji-Paraná e Clóvis Arraes, avenida Ji-Paraná e rua 6 de Maio (bairro Urupá),avenida Ji-Paraná com rua Mato Grosso (bairro Urupá), rua 6 de Maio com avenida 2 de Abril (bairro Urupá) e rua 6 de Maio com rua Dom Augusto (centro).
