Alunos do projeto Balé na Escola fazem apresentação nesta sexta-feira (12)

Publicada em 11/09/2025 às 11h50
Nesta sexta-feira (12), às 10h, na Escola Municipal João Ribeiro Soares, alunos do projeto Balé na Escola fazem uma apresentação especial com os novos uniformes que foram entregues nesta quinta-feira (11).
O projeto, criado em 2004 na própria escola, que funciona na rua Andreia, 4512, bairro Igarapé, atende alunos de 7 a 12 anos da rede municipal. As atividades acontecem em contraturno escolar, três vezes por semana, com o objetivo de promover desenvolvimento físico, social e educacional por meio da dança.
Neste ano, a iniciativa conta com o apoio do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos (Cedeca), responsável pela doação dos uniformes completos e pela realização de palestras educativas sobre bullying, direitos da criança e convivência saudável.
A Escola João Ribeiro Soares se tornou referência do projeto que, ao longo dos anos, levou apresentações para fora do ambiente escolar, incluindo o Teatro Estadual Palácio das Artes.
O evento desta sexta-feira será aberto às famílias e à comunidade escolar, fortalecendo a integração entre estudantes, professores e responsáveis.
