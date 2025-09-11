Alunos da rede municipal exploram a história e cultura de Porto Velho

Publicada em 11/09/2025 às 12h02
Uma manhã voltada ao conhecimento da nossa história e cultura, assim foi mais um passeio do projeto "Turista Aprendiz", uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), dessa vez, com os alunos da Escola Municipal Antônio Ferreira da Silva.
O projeto, que conta com apoio de um guia de turismo, é dedicado ao conhecimento fora de sala de aula, com objetivo proporcionar aos alunos um momento de aprendizagem sobre os atrativos culturais da nossa cidade, promovendo o senso de pertencimento, responsabilidade e valorização do nosso patrimônio.
Um ônibus fornecido pela Prefeitura, através da Semtel, busca os alunos nas escolas e os leva para um passeio pelos principais pontos turísticos de Porto Velho. “Essa é uma iniciativa importante na formação cultural dos nossos alunos, que são o futuro do país e precisam saber da nossa história e cultura. Nesse passeio, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer lugares que são símbolos importantes e que fazem parte da nossa identidade”, disse Paulo Moraes Júnior, secretário da Semtel.
O prefeito Léo Moraes destaca a importância da continuidade do projeto, que deve atender os alunos das escolas municipais. "Mais uma turma conheceu a história da nossa cidade, no passeio turístico que reforça a importância de valorizar nossas memórias. Seguimos com o propósito de promover a valorização da nossa terra", destacou.
PERCURSO
Na Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, os alunos conheceram as estruturas, a história, os livros e como os servidores orientam a população na hora de realizar pesquisas.
Outro momento importante foi a passagem em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus, onde a turma conheceu a arquitetura e a história do monumento. Ainda durante o passeio, os alunos conheceram o Memorial Anísio Gorayeb, prédio histórico onde funcionava a antiga Câmara Municipal de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!