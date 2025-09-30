Agroindústrias de Porto Velho ganham destaque na 10ª Semana Tecnológica de Mirante da Serra

Publicada em 30/09/2025 às 11h07
A força da agricultura familiar da capital marcou presença na 10ª edição da Semana Tecnológica de Mirante da Serra, realizada de 25 a 27 de setembro, a cerca de 390 km de Porto Velho. O evento, que reuniu mais de 90 expositores e caravanas de agricultores de diversos municípios, se consolidou como um dos principais espaços de integração, aprendizado e oportunidades para o agro de Rondônia.
Representando Porto Velho, três agroindústrias foram protagonistas no Pavilhão da Agricultura Familiar. Ronaldo Bianchi, da Charcutaria Defumarte; Ailson de Lima Aguiar, da Bolachas Nordestinas; e Uasca de Oliveira Albuquerque, dos Sabores da Floresta. Cada um levou não apenas seus produtos, mas também histórias de dedicação, tradição e inovação.
“Participar de uma feira como essa é uma chance de mostrar o trabalho que fazemos com tanto carinho. Nosso objetivo é levar sabor e qualidade para a mesa das pessoas, e aqui temos a oportunidade de conquistar novos clientes e parceiros”, destacou Ronaldo Bianchi, que encantou o público com os produtos defumados.
Na mesma linha, Ailson de Lima Aguiar ressaltou o orgulho de compartilhar os sabores que remetem à tradição nordestina. “Nossas bolachas carregam memória afetiva. Trazer esse produto para uma feira desse porte significa valorizar a cultura e fortalecer a economia da agricultura familiar”.
Já Uasca de Oliveira Albuquerque, que representa os Sabores da Floresta, lembrou a importância de transformar a biodiversidade amazônica em produtos de valor agregado. “É gratificante ver o interesse das pessoas em conhecer o que a floresta nos oferece de forma sustentável. Isso reforça que estamos no caminho certo ao apostar na inovação com raízes amazônicas”.
A presença das agroindústrias foi acompanhada de perto pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). O secretário adjunto, Alexandre Silva, destacou o papel da feira como vitrine para os pequenos produtores. “Eventos como este fortalecem o trabalho desenvolvido em Porto Velho, aproximando nossos agricultores de novas oportunidades de mercado e garantindo visibilidade para os produtos que carregam identidade cultural e qualidade”.
O gerente de Implantação de Agroindústria da Semagric, Manoel Izídio, reforçou o compromisso da secretaria em apoiar os empreendedores rurais. “Quando o agricultor participa de feiras como essa, ele amplia sua rede de contatos e percebe o valor do seu produto em diferentes cenários. É nesse movimento que a agricultura familiar cresce, gera renda e transforma vidas”.
Além do Pavilhão da Agricultura Familiar, a 10ª Semana Tecnológica de Mirante da Serra trouxe exposição de implementos agrícolas, palestras e espaço para comercialização de produtos agropecuários. A feira reafirmou o potencial de Rondônia como um celeiro de oportunidades, em que tradição e inovação se encontram no campo.
