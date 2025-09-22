Agentes da Guarda Civil Municipal aprovados em concurso público cocluiem capacitação

Por assessoria
Publicada em 22/09/2025 às 14h46
Publicada em 22/09/2025 às 14h46
Mais segurança para Espigão D’Oeste! Os agentes da Guarda Civil Municipal, aprovados no concurso público regido pelo edital nº 02/2023 e homologado pelo decreto nº 6107/2024, concluíram mais uma importante capacitação promovida pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia.
Essa formação vai além da exigida no edital, garantindo à população um atendimento ainda mais preparado, humanizado e eficiente. O investimento em qualificação reforça o compromisso da Prefeitura em fortalecer a segurança pública e oferecer mais tranquilidade às famílias espigãoenses.
Com agentes cada vez mais capacitados, nossa cidade ganha em proteção, cidadania e qualidade de vida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!