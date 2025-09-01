Afeganistão: Talibã reduziu ajuda internacional para terremotos

Publicada em 01/09/2025 às 10h41
O Talibã, que governa o Afeganistão e nesta segunda-feira (1º) pediu socorro de outros países por conta de um terremoto devastador de magnitude 6,0, reduziu a ajuda internacional para terremotos após retomar o poder do país, em 2021.
Regiões no leste do país foram devastadas nesta segunda por um terremoto de magnitude 6,0 seguido por cinco tremores secundários nas horas seguintes. Mais de 800 mortos e mais de 2.800 feridos, segundo o governo afegão. Vilarejos inteiros foram devastados pelo terremoto. As buscas são complexas, porque a região atingida é remota e montanhosa. (Leia mais abaixo)
Este foi o terceiro terremoto mais mortal no Afeganistão desde que o Talibã assumiu o poder, em agosto de 2021. À época, a volta do grupo radical ao governo afegão causou a retirada das forças estrangeiras e desde então houve uma queda acentuada finanças do governo afegão por conta da imposição de sanções internacionais sobre o país, que compunham a maior parte da verba do país.
A verba destinada a ajuda humanitária para desastres e urgências no país, por exemplo, caiu quase cinco vezes desde então: de US$ 3,8 bilhões (cerca de R$ 20,6 bi) em 2022, para US$ 767 milhões (cerca de R$ 4,2 bilhões) este ano, segundo dados do governo afegão.
O Talibã é um grupo fundamentalista islâmico sunita que impôs no país uma interpretação radical da lei islâmica, com restrição de direitos das mulheres e outras repressões. Segundo a ONU, o Afeganistão sofre uma multiplicidade de crises desde a volta do grupo ao poder, que incluem fome, seca e de violações de direitos humanos.
O porta-voz do Ministério da Saúde afegão, Sharafat Zaman, fez apelos por ajuda internacional para ajudar no resgate às vítimas.
“Precisamos disso [ajuda internacional] porque muitas pessoas perderam a vida e suas casas", disse Zaman à agência de notícias Reuters. "O número de mortos e feridos é alto, mas como a área é de difícil acesso, nossas equipes ainda estão no local”, afirmou Zaman em comunicado divulgado pelo governo afegão.
