Adolescente é esfaqueado pelo irmão após defender a mãe
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 07/09/2025 às 10h20
 Um adolescente de 15 anos foi ferido a facada pelo irmão de 19, neste sábado (06), em uma residência no bairro Mariana, zona leste de Porto Velho.

 Segundo a PM, o jovem de 19 anos estava na sala da casa, quando começou uma discussão acalorada com a mãe, momento que o adolescente tentou intervir, não concordando a maneira que o irmão tratava a genitora.

De acordo com a mãe, os irmãos entraram em luta corporal, e o mais velho de posse de uma faca desferiu um golpe no braço da vítima que sangrava bastante.

O Samu foi chamado e socorreu o jovem ferido para a Policlínica Dr. José Adelino no bairro Ulisses Guimarães. A PM fez um termo circunstanciado de ocorrência TCO. 

Polícia ZONA LESTE
