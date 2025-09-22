Ações de conscientização promovidas pelo governo de RO levam educação ambiental a comunidades do estado

Publicada em 22/09/2025 às 15h57
O Setembro Cinza, instituído pelo governo de Rondônia, por meio da Lei Estadual nº 5.281, de 12 de janeiro de 2022, dispõe sobre a conscientização, prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais no estado. Diante disso, durante todo o mês, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) vem realizando uma série de atividades dentro do estado. Com realização da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) e apoio dos Escritórios Regionais (Ergas) de diversos municípios, as ações levam conscientização ambiental para todas as comunidades.
As mobilizações do Setembro Cinza estão sendo realizadas pelos Ergas dos municípios de Alta Floresta d’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cerejeiras, Costa Marques, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Vilhena e pelo distrito de Extrema, em Porto Velho. Nessas localidades, as equipes têm promovido atividades educativas em escolas; ações de conscientização junto à população; participações em rádios locais para ampliar o alcance das informações; e pit stops educativos, reforçando a importância da prevenção e do combate às queimadas e incêndios florestais.
As ações não se limitam ao mês de setembro, pois durante todo o ano, a Ceam desenvolve atividades permanentes de prevenção e combate às queimadas, levando informação e conscientização até escolas, comunidades e diferentes setores da sociedade, fortalecendo de forma contínua a cultura de cuidado e preservação do meio ambiente em Rondônia.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da mobilização do Setembro Cinza e ressaltou o papel das ações que vêm sendo realizadas em diferentes municípios. “A campanha estadual impulsiona a preservação do meio ambiente e a proteção da vida. Temos realizado ações em todo o estado, envolvendo escolas, comunidades e diferentes setores da sociedade. O combate às queimadas e aos incêndios florestais depende da participação de todos”, salientou.
A coordenadora da Ceam, Deigna Laís Oliviak, destacou a relevância das ações desenvolvidas pela gestão estadual no processo de conscientização ambiental. “A atuação da Sedam tem se consolidado de forma ampla e integrada, envolvendo nossos escritórios regionais em diferentes municípios. Por meio da Ceam, desenvolvemos atividades educativas, campanhas em rádios, pit stops informativos e ações em escolas e comunidades, sempre com base em dados técnicos e metodologias de educação ambiental. Nosso objetivo é criar uma rede de conscientização contínua, capaz de reduzir os índices de queimadas e fortalecer práticas sustentáveis em todo o estado.”
Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, as ações reforçam o compromisso do governo em proteger o meio ambiente e promover qualidade de vida para a população rondoniense. “Essas iniciativas mostram que estamos atentos às demandas ambientais e comprometidos em conscientizar a sociedade sobre os riscos das queimadas. O trabalho integrado das equipes garante que a mensagem chegue a todos os cantos de Rondônia”, frisou.
