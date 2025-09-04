Ações de cadastramento preparam infraestrutura de água no distrito Triunfo

Publicada em 04/09/2025 às 08h47
A Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) assume a responsabilidade pela distribuição de água tratada aos moradores de Triunfo, distrito Candeias do Jamari, que fica a 20 quilômetros de Porto Velho, representando um marco na expansão dos serviços da estatal e um passo importante para garantir mais qualidade no abastecimento às famílias da localidade.
Para viabilizar essa nova etapa, a Companhia iniciou no dia 25 de agosto, um levantamento e cadastramento em 127 quadras do distrito, atividade que seguirá até o dia 6 de setembro. A ação está sendo realizada por uma equipe de oito funcionários da Coordenação de Gestão Comercial e Negócios (CGCN), de Porto Velho e Candeias do Jamari, em uma força-tarefa.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão do abastecimento de água em Triunfo representa o comprometimento do governo com a melhoria da qualidade de vida da população. “Essa integração ao sistema estadual de saneamento demonstra que estamos avançando com planejamento e responsabilidade, assegurando que o crescimento do distrito seja acompanhado por infraestrutura adequada e serviços públicos eficientes”, salientou.
ATIVIDADES
O trabalho abrange o diagnóstico detalhado dos ramais, pontos de utilização, categoria de consumo e notificações em casos de desperdício de água ou ausência de reservatório adequado. Além disso, busca atualizar o cadastro das famílias que já possuem ligação da rede da Caerd em suas residências.
Segundo o coordenador da CGCN, Walmir Brito, o levantamento é essencial para assegurar eficiência e planejamento das futuras operações no distrito. “Este cadastramento é uma etapa técnica fundamental. Ele nos permite conhecer a realidade local, identificar demandas prioritárias e estruturar um serviço de distribuição de água que acompanhe o crescimento do distrito com regularidade, eficiência e sustentabilidade”, destacou.
CRESCIMENTO DA REGIÃO
O distrito possui área territorial de 76,78 quilômetros quadrados e uma população estimada em 14.705 habitantes. O crescimento contínuo da região tem intensificado a demanda por serviços públicos de saneamento, e a chegada da Caerd representa um avanço estrutural para atender essas necessidades.
Os moradores também avaliaram positivamente a presença da Companhia. Para a dona de casa Maria Silva, a visita dos cadastradores representa esperança de melhorias no abastecimento. “A gente sabe que a cidade está crescendo e precisa de água de qualidade. Ter a Caerd aqui dá mais segurança para as famílias, porque mostra que vamos ter atenção e investimento, e o que é melhor, água tratada”, afirmou.
Já o comerciante João Almeida, reforçou o impacto para o dia a dia da comunidade. “Quando a água chega com regularidade, todo mundo ganha. Para nós que temos comércio, é uma tranquilidade, porque conseguimos atender melhor e manter nossas atividades sem interrupções”, disse.
Segundo o diretor financeiro da Caerd, Nestor Borralho, esse processo de cadastramento é estratégico para garantir a sustentabilidade econômica e operacional do sistema. “Com dados atualizados, conseguimos planejar investimentos de forma mais precisa, ampliar a eficiência da gestão e assegurar que o abastecimento de água em Triunfo ocorra com regularidade, qualidade e equilíbrio financeiro”, finalizou.
Com a conclusão do cadastramento, a Caerd dará início às próximas fases de integração do distrito ao sistema estadual de saneamento, ampliando a infraestrutura hídrica e garantindo mais acesso à água tratada para a população local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!