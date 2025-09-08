Acir e Kaká favorecidos com mudanças na Ficha Limpa, cancelamento de voos em Rondônia chega ao ministro, Testoni candidato nas eleições de 2026?

Publicada em 08/09/2025 às 14h00
Candidato? – Comenta-se com intensidade nos bastidores da política, que o prefeito-reeleito de Ouro Preto do Oeste, Alex Testoni (União) estaria se preparando para candidatar-se a deputado estadual nas eleições gerais de outubro do próximo ano, quando também serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal. Os comentários não procedem, seriam boatos, pois Testoni deixou a Assembleia Legislativa em 2008 para eleger-se prefeito de Ouro Preto e reeleger-se em 2012. Em outubro de 2020, se elegeu novamente prefeito e se reelegeu em 2024. Ele não tem interesse em candidatar-se ao Senado ou Câmara Federal, porque teria que ficar distante da sua base. Ele é um dos maiores empresários da Região Norte no ramo de combustíveis e materiais de construção e, não teria como projeto-futuro deixar seus negócios para ficar a maior parte do tempo em Brasília.
Compromisso – Quem conhece Testoni sabe que ele compre os compromissos, e somos testemunhas disso, pois trabalhamos com ele quando se elegeu prefeito de Ouro Preto do Oeste, pela primeira vez em 2008 e administrou o município em dois mandatos seguidos. Agora, está no segundo ano, do segundo mandato seguido. Testoni também tem compromisso com o vice-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), deputado Laerte Gomes (PSD-Ji-Paraná), o mais bem votado em 2022 com 25.603 dos votos válidos teve o apoio de Testoni. Laerte também preside o Parlamento Amazônico composto de nove Estados da Amazônia Legal brasileira (Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins). A parceria continua firme e forte entre os dois políticos, que são lideranças consolidadas na Região Central (Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru) e certamente continuará nas eleições de outubro do próximo ano. Quem viver verá...
Eleições – A aprovação pelo Senado de alterações na Lei da Ficha Limpa, que agora espera por sanção de o presidente Lula da Silva (PT), terá fortes reflexos no futuro político de Rondônia, inclusive para as Eleições Gerais de 2026. A possibilidade de o ex- (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol, hoje no PP estar elegível é vaga, mas o mesmo não ocorre com o ex (prefeito, senador) Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado e o ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Kaká Mendonça (PL). Acir deverá buscar uma das duas vagas ao Senado com muitas chances de sucesso. O ex-deputado estadual Kaká caso consiga a elegibilidade, que deverá ocorrer, segundo os especialistas em legislação eleitoral, o que não seria o caso de Cassol, é pré-candidato à Câmara Federal. E para isso Kaká tem a parceria do irmão, o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), que já desponta nas pesquisas e enquetes entre os oito mais bem votados no Estado, na busca de mais uma reeleição. Quem também poderá ser favorecido é o ex-deputado federal Nilton Capixaba, hoje inelegível.
Voos – Desde junho de 2023 que as empresa aéreas Gol e Azul vêm cancelando voos em Rondônia com a alegação de “excesso de judicialização”, como se o usuário do transporte aéreo fosse o culpado pelos abusos das companhias, devido aos constantes atrasos, adiamentos, falta de assentos e preços abusivos, totalmente fora da realidade regional. E os abusos continuam, pois recentemente foram cancelados mais 12 voos no Estado, inclusive em Ji-Paraná e Vilhena com sérios prejuízos para a economia regional, A cobrança dos políticos em nível federal (senadores e deputados) aumentaram, porque, além de voos reduzidos, não há assentos disponíveis para a demanda e o custo da passagem extorsivo, fora da realidade econômica ao País. Há dias a deputada federal Cristiane Lopes (União) teve reunião com a Bancada do Norte e o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho para discussão da situação, que é crítica, preocupante.
Abertura – No encontro com o ministro foi discutida a possibilidade de aplicação da Lei da Cabotagem Aérea, que autorizaria aeronaves internacionais a operar em território brasileiro. Sílvia Cristina argumentou, que “Rondônia é o Estado mais prejudicado, com passagens aéreas caras e seguidos problemas enfrentados por passageiros, prejudicando o desenvolvimento regional. Além de a redução no número de voos e da oferta de assentos, atrasos, cancelamentos e outros problemas, viraram rotina para os passageiros em Rondônia”. A expectativa é que ocorra um novo encontro esta semana com representantes das empresas aéreas na luta em busca de solução para o caos aéreo em Rondônia visando a disponibilidade de assentos em condições de atender a demanda regional, que é crescente, além de a redução dos custos extorsivos das passagens. Seria importante que deputados estaduais, representantes das associações dos municípios e das câmaras de vereadores, além de a sociedade organizada se mobilizem em favor do movimento visando a regularização do tráfego aéreo em Rondônia.
Respigo
Caso o senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB, não seja o indicado para vice de Lula da Silva nas eleições gerais de outubro do próximo ano, o caminho opcional, seria a disputa pelo Governo do Estado, cargo que ele já ocupou em dois mandatos seguidos. Teria o apoio do PT tendo como candidato do grupo ao Senado, o presidente estadual do PDT, Acir Gurgacz +++ Assim a parceria PT-MDB-PDT em Rondônia teria chances de sucesso e garantiria a reeleição de a deputada estadual Cláudia de Jesus, do PT, que estaria sendo cogitada para concorrer ao Senado, como forma e puxar votos para o partido. O PT tem a ex-senadora Fátima Cleide, que foi muito bem votada à Câmara Federal em 2022 (28.409 votos), quinta colocada e não se elegeu devido a legenda. Rondônia tem oito cadeiras na Câmara Federal e Fátima tem enormes chances de conseguir uma delas +++ Hoje (8), a partir das 19h30 no Teatro Palácio das Artes, de Porto Velho, ocorre o Festival Estudantil Rondoniense de Artes (FERA). O evento celebra os 10 anos de história com música, dança, teatro e criatividade dos estudantes sendo a promoção e a organização da Secretaria de Estado da Educação-Seduc +++ O Governo Federal colocou dentro do programa de desestatização a privatização das hidrovias dos rios Madeira, Tapajós e Tocantins. Interessante é que a zelosa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva não disse publicamente, uma palavra sobre o assunto +++ O mesmo ocorrendo com as ONGs, fomentando um silencio ensurdecedor. É o fim da rosca...
