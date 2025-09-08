Acelero Enem reúne centenas de estudantes em Ariquemes e fortalece preparação gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio

Publicada em 08/09/2025 às 15h09
Aulão reuniu mais de 500 participantes, no Teatro Municipal Belas (Foto: Mateus Andrade)
Após o sucesso do primeiro encontro realizado em Porto Velho, o projeto Acelero Enem, promovido pela Escola do Legislativo (Elero) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), chegou a Ariquemes reunindo mais de 500 participantes, no Teatro Municipal Belas Artes, em uma verdadeira maratona de conhecimento. O aulão gratuito movimentou alunos da rede pública e também interessados da comunidade em geral, com cinco horas de conteúdos direcionados à prova do Enem.
O evento contou com a participação de estudantes de várias localidades da região do Vale do Jamari e de outros municípios, como a estudante Vitória Dias, de 17 anos, que viajou 120 quilômetros de Buritis a Ariquemes para prestigiar o Acelero Enem. No terceiro ano do ensino médio já participou de outros projetos preparatórios, e afirmou que sempre sai mais fortalecida e com a certeza de que fará uma boa prova.
Estudante Vitória Dias, de 17 anos, viajou 120 quilômetros de Buritis a Ariquemes para prestigiar o Acelero Enem (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
“Já participei de dois aulões, mas dessa vez quero melhorar meu conhecimento em matemática e ciências da natureza. O formato dinâmico das aulas e o contato direto com professores que entendem a realidade da gente fazem toda a diferença. É um reforço que aumenta minhas chances”, afirmou.
Em cada etapa seis professores se deslocam para o aulão (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
No palco, professores ministraram todas as disciplinas cobradas no exame, como biologia, química, física, matemática, redação e história, com vídeos, revisão de conteúdo, resolução de dúvidas e simulados que aproximam os estudantes da realidade da prova. Na plateia, a concentração dos alunos mostrava o quanto a oportunidade era aguardada.
Para muitos, como o estudante Gabriel Laddaga, de 17 anos, da escola estadual Anísio Teixeira, de Ariquemes, que fará o Enem pela primeira vez, o projeto representou um divisor de águas. “Vou fazer a prova agora em 2025 para cursar gestão ambiental, e estava muito ansioso. Nunca tive acesso a cursinho, então cada explicação aqui tem um peso enorme. Saio mais confiante, sabendo que posso alcançar uma boa nota”, contou.
Estudante Gabriel Laddaga, de 17 anos (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
Para o diretor da Escola do Legislativo, Wellis Araújo, o objetivo do projeto é claro, abrir portas para quem sonha em ingressar no ensino superior. “O Acelero Enem surgiu para democratizar o conhecimento e oferecer preparação gratuita de qualidade. Nosso papel é apoiar os jovens rondonienses nessa caminhada, mostrando que a Assembleia Legislativa também investe em educação e no futuro do nosso estado”, destacou.
O diretor da Elero destaca que o objetivo do projeto é abrir portas para quem sonha em ingressar no ensino superior
A superintendente de Educação Regional, Leiva Gomes, agradeceu a presença da Escola do Legislativo em oportunizar aos alunos do terceiro ano de Ariquemes e região, acesso gratuito a aulas tão importantes do conhecimento. Disse que os estudantes da cidade são referências com as melhores notas no Enem e simulados.
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), reforçou a dimensão social da iniciativa. “Sabemos que muitos jovens não têm condições de pagar cursinhos caros. O Acelero Enem garante que eles possam se preparar em pé de igualdade com estudantes de escolas particulares e de cursinhos pagos. Essa é a nossa missão: dar oportunidades e esperança para a juventude rondoniense”.
Presidente da Alero, Alex Redano e o diretor da escola, Wellis Araújo (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
Ao final do encontro em Ariquemes, o sentimento era unânime entre professores, organizadores e alunos, o Acelero Enem não é apenas um evento de revisão, mas uma ferramenta de transformação social que abre portas e mostra que a educação é capaz de mudar vidas.
Para o professor de matemática Antônio Valério, esse é um projeto grandioso, que dá oportunidades aos alunos que nunca participaram de um aulão como este. Para ele, por ser muito motivador e diferenciado, a Casa de Leis deveria inserir o Acelero Enem no calendário de eventos da Assembleia Legislativa.
Próximas etapas do projeto
E as boas notícias não param por aí, o projeto vai seguir por mais seis municípios, Vilhena, Rolim de Moura, Ouro Preto, Jí-Paraná, Cacoal, Guajará-Mirim, distrito de Vista Alegre do Abunã, encerrando em Porto Velho no dia 19 de outubro. Momento único de preparação, democratizando o ensino e apoiando estudantes que mais precisam.
O projeto vai seguir por mais seis municípios (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
Em cada etapa seis professores se deslocam para o aulão. No total, a Escola do Legislativo tem parceria com 27 professores de Porto Velho e do interior do estado, que foram convidados pela Elero, para fazer parte do projeto nas mais diferentes áreas do conhecimento.
