Aberto o chamamento público para locação de imóvel destinado à UPA Drª Ana Adelaide

Publicada em 10/09/2025 às 10h07
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), abriu o chamamento público, Edital nº 0004255, para a locação de um imóvel que irá abrigar temporariamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Drª Ana Adelaide. A medida se faz necessária devido à reforma e ampliação da atual estrutura da unidade, localizada na Rua Padre Chiquinho, nº 1060, no bairro Pedrinhas.
De acordo com o Departamento de Média e Alta Complexidade (Dmac/Semusa), a contratação tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços essenciais de urgência e emergência prestados pela unidade, que atende principalmente a população das regiões central e norte da capital.
A Prefeitura busca um imóvel que permita a transferência provisória da unidade, assegurando que não haja prejuízos para os usuários nem para os profissionais de saúde durante o período das obras.
A nova locação deverá respeitar critérios técnicos e estar situada nas imediações da unidade atual, dentro de um quadrilátero definido pela área técnica do Dmac. Essa medida visa minimizar o impacto no deslocamento da população local que depende do serviço.
A atual estrutura estrutura, por ser muito antiga, não atende plenamente às normas da Anvisa e tem recebido notificações dos órgãos de controle para adequação às exigências de vigilância sanitária.
A reforma e ampliação visam corrigir essas pendências e melhorar a qualidade do atendimento.
As propostas para a locação do imóvel serão recebidas por e-mail, até o prazo de 10 dias corridos a partir da publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (Domer). Os interessados devem enviar suas propostas para o endereço: [email protected], identificando o e-mail com o título: “Proposta para Locação de Imóvel para Unidade de Pronto Atendimento Drª Ana Adelaide”.
Demais informações e detalhes sobre a locação podem ser consultados aqui.
A Prefeitura reforça o compromisso com a saúde pública e a continuidade do atendimento de urgência e emergência na capital, garantindo que a população tenha acesso a serviços adequados e de qualidade, mesmo durante o período de melhorias na unidade.
